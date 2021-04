La llar d'infants municipal de la Seu obre les portes a les noves famílies

La llar d'infants municipal Els Minairons de la Seu d'Urgell celebra avui la jornada de portes obertes, que permet que les futures famílies del centre en coneguin les instal·lacions i el projecte docent, per a infants de fins a tres anys d'edat.

La llar d'infants es podrà visitar, concertant prèviament la trobada, de nou del matí a una del migdia i de quatre a sis de la tarda. Segons ha remarcat l'Ajuntament de la Seu, del 10 al 21 de maig s'obrirà el termini de preinscripcions d'aquesta llar d'infants municipal per al nou curs. Les sol·licituds s'han de presentar de manera telemàtica des del web municipal www.laseu.cat. Si una família necessita més informació o suport per fer el tràmit, es pot dirigir al Servei d'Educació del consistori. Les bases d'admissió per a la llar d'infants es poden consultar telemàticament també al portal web del mateix Ajuntament i al Servei Municipal d'Educació.