Bellver farà un altre pavelló perquè el cost és similar al d'ampliar l'antic

Espai on s'està fent un circuit per a bicicletes, al costat del qual es construirà el segon poliesportiu M.S.

L'Ajuntament de Bellver de Cerdanya té previst iniciar aquest any la construcció del segon poliesportiu municipal, així com un edifici de serveis al costat del pavelló actual. Després d'estudiar una primera proposta d'ampliar el recinte esportiu, el qual plantejava una reforma del poliesportiu actual per fer-lo més gran, l'equip de govern s'ha decidit per tirar endavant l'opció d'aixecar un segon pavelló perquè el cost era similar.

El regidor d'Esports de Bellver, Joaquim Romero, ha explicat que, una vegada activats els tràmits previs de disseny i licitacions, «la nostra idea és que les obres comencin aquest any o, com a molt tard, a principi de l'any que ve». El projecte preveu un poliesportiu nou, a sobre de la pista actual que hi ha entre el pavelló antic i l'escola, i un edifici de dues plantes que connectarà els dos equipaments esportius. Entre els nous espais que es crearan hi haurà un gimnàs. La intenció de l'equip de govern és que el poliesportiu es destini a activitats de l'escola i actes populars de la festa major, com ara els balls que ja s'hi fan, i que el nou albergui els entrenaments i les competicions. L'entrada principal al poliesportiu i el gimnàs nou es farà al vessant de llevant, al costat del circuit per a bicicletes i patinets pump truck que ja s'hi està construint. A l'edifici de comunicació dels dos equipaments també s'hi ubicaran sales, oficines i vestidors.

El pressupost inicial del projecte preveu una inversió al voltant de l'1,8 milions d'euros.