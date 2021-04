El cos de Bombers de Puigcerdà guanya el premi Cerdà de l'Any 2020

El cos de Bombers de Puigcerdà ha rebut el premi Cerdà de l'Any 2020, que atorga l'Institut d'Estudis Ceretans. El nom del guanyador es va donar a conèixer ahir en un acte que es va fer a la plaça de l'Hospital de Cerdanya i que va comptar amb l'assistència d'una quarantena de persones.

El jurat i i la votació popular van valorar la tasca dels professionals del cos de Bombers i la seva trajectòria de 160 anys a la Cerdanya. L'alcalde de Puigcerdà, Albert Piñeira, i el president de la Communauté des Communes Pyrénées Cerdagne, Georges Armengol, també van lloar la seva feina, que ha estat mereixedora del reconeixement de la 35a edició del premi Cerdà de l'Any. Enguany es van presentar 27 candidatures, d'entre les quals el jurat (format per16 representants de pobles de la comarca) en va escollir els finalistes: Bombers de Puigcerdà, Creu Roja de Cerdanya i el doctor Enric Subirats Bayego.

Aquesta vegada la cerimònia va estrenar el guardó Cerdà d'Honor 2020, que va recaure a l'Hospital de Cerdanya. En el transcurs de l'acte es va fer la descoberta d'una placa commemorativa a l'entrada del centre sanitari.

L'acte d'ahir també va servir per entregar el premi del 2019 suspès per la covid, tot i que se n'havia fet públic el nom. El va rebre l'activista nord-cerdana per la llengua Monique Guerrero.

Els guardonats, que van rebre una litografia de Josep Maria Subirachs, van agrair el reconeixement.