El parc del Cadí actualitza els rètols de panoràmica de la Ruta del Pla de l'Àliga

El Parc Natural del Cadí-Moixeró ha portat a terme en les últimes setmanes un projecte de millora en la senyalització d'un dels entorns més freqüentats pel turisme de natura a la Cerdanya. L'actuació ha consistit en la renovació i actualització els cartells dels miradors de la Ruta del Pla de l'Àliga, a Estana. Aquest itinerari, dins del terme municipal de Montellà i Martinet, configura una alternativa més assequible per al turisme familiar a l'excursió de Prat de Cadí, una de les clàssiques de l'oferta senderista de la vall. Els tècnics del Parc han instal·lat quatre plafons panoràmics amb els principals cims i referències paisatgístiques que es poden observar a la ruta. Els cartells ajuden a identificar sobre el terreny no tan sols els cims com ara la Tosa, el Puigmal o el Carlit, sinó que també les poblacions de la vall.