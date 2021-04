Prats restaura un antic abocador i hi fa una gran zona recreativa

L'Ajuntament de Prats i Sansor ha restaurat un antic abocador de runa i terres situat als afores del nucli urbà, a la zona propera a les riberes del Segre, per crear-hi una àrea recreativa d'una hectàrea de superfície. El consistori ha fixat el final de l'actuació per als pròxims mesos i hi ha destinat una partida pressupostària de 40.000 euros.

El nou equipament d'oci, que rebrà el nom de Zona Recreativa La Fàbrica perquè a l'indret n'hi havia hagut una, està situat en un punt estratègic de la plana cerdana. El projecte ocupa un terreny obert per on passen alguns dels senders més freqüentats que creuen la vall en paral·lel al curs fluvial, la qual cosa fa que estigui cridada a convertir-se en un dels espais referents per a l'oci local i turístic els pròxims anys.

En una primera fase, el consistori ha restaurat el terreny, l'ha perimetrat amb una tanca de fusta i hi ha instal·lat taules de berenada, barbacoes, punts d'aigua i arbrat nou. Un cop finalitzades aquestes obres, a les quals tan sols falta la fase d'enjardinament, l'equip de govern municipal té previst iniciar les obres de construcció d'un skate park que complementi l'equipament fent-lo atractiu també pe ral públic jove. La regidora local Isa Merino ha avançat que la construcció de l'skate park s'iniciarà aquest mateix any com a resposta a una demanda de la població i ha remarcat que es tracta d'un projecte que formava part dels compromisos electorals de l'equip de govern.