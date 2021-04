Una votació popular per triar noms de dona per al nomenclàtor de la Seu

La comissió dels carrers feministes del Comitè 8-M de l'Alt Urgell i Col·lectiu Feminista de l'Alt Urgell han emès un comunicat en què es declaren «satisfetes de la participació, reflexió i debat obtingut» al voltant de la campanya de denúncia sobre la discriminació sexista en el nomenclàtor dels carrers de la Seu. La campanya, impulsada per «denunciar la desigualtat i la discriminació de la nomenclatura dels nostres carrers vers les dones i alhora visibilitzar i reivindicar el paper de la dona a l'espai públic», s'ha tancat amb una participació de 338 persones, la qual cosa suposa el 2,77% de la població de la Seu d'Urgell. El resultat ha erigit com a guanyadora la proposta del col·lectiu, les Trementinaires, amb 190 vots. En segon lloc ha quedat Montserrat Alrich Sala amb 68 vots, en tercer lloc Jerònima Ribota, la Carbassera amb 34 vots i finalment Palmira Jaquetti amb 25 vots per ser incloses en el nomenclàtor.