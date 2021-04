L'Alt Urgell aprova un pressupost per a aquest any de 10,4 milions

El ple del Consell Comarcal de l'Alt Urgell ha aprovat un pressupost de la institució per a aquest any 2021 de 10.403.535,62 euros, una xifra que suposa un augment del 15% respecte a l'exercici de l'any passat, segons ha explicat la mateixa institució comarcal. Per capítols, el que disposarà d'una partida més gran com a despeses serà la de les inversions reals, amb una dotació total de 3.747.700 euros, la qual cosa suposa el 36% del pressupost. Aquesta xifra suposa un increment del 43% en comparació de la mateixa partida destinada a les inversions del pressupost 2020.

Segons ha explicat la presidenta del Consell, Josefina Lladós, «aquesta dada és indicadora de la voluntat de l'equip de govern del Consell Comarcal de reforçar i potenciar el desplegament de serveis, equipaments i infraestructures al territori per tal de revertir els efectes socioeconòmics de la pandèmia i encarar amb garanties el futur».