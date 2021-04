L'Espai Ermengol de la Seu celebra el desè aniversari

L'Espai Ermengol-Museu de la Ciutat de la Seu d'Urgell celebra aquest mes d'abril el desè aniversari. L'equipament cultural il turístic, situat al centre històric de la Seu a tocar de la catedral, ha esdevingut en aquesta dècada un espai real d'aprenentatge, suport a la recerca i divulgació del patrimoni natural, cultural i turístic del nostre territori, segons han remarcat els seus responsables.

En el marc d'aquest desè aniversari, l'EE ha posat en marxa un programa d'activitats culturals, educatives i naturals que s'inclouran dins dels programes Insomni d'Estiu, conjuntament amb l'Oficina Jove de l'Alt Urgell; Rutes a peu en col·laboració amb el Consell Comarcal de l'Alt Urgell; visites guiades, jocs, tallers i conferències.

Sobre aquesta efemèride, l'alcalde, Jordi Fàbrega, ha remarcat que «l'Espai Ermengol s'ha convertit en aquests deu anys en el punt neuràlgic de difusió de la nostra cultura i patrimoni, tant cultural com natural; tenir un equipament tan potent al bell mig de la Seu és vital, tant pels urgellencs i urgellenques com per a tots els turistes que ens visiten».

Entre les activitats que s'hi han portat a terme durant aquesta primera dècada, l'Ajuntament, ens titular de l'equipament, n'ha destacat «l'exitós cicle dedicat al formatge, que ha comptat amb la col·laboració de la Cooperativa Cadí. Aquesta activitat ha creat lligams tant amb les formatgeries artesanes de la comarca com amb la gran producció lletera d'aquesta cooperativa».