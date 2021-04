La Seu convoca un cap de setmana d'esport popular

La Seu d'Urgell ha presentat una nova edició de la jornada esportiva popular l'Escanyabocs, la qual se celebrarà el cap de setmana del 15 i 16 de maig, recuperant així les dates habituals, a l'entorn del Parc Olímpic del Segre.

En aquesta catorzena edició el programa ha previst sis proves al llarg del cap de setmana amb la cursa trail, que oferirà dos recorreguts, el raid aventura, la cursa d'orientació nocturna, la pedalada en BTT, la caminada en marxa nòrdica i l'open d'escalada. La jornada planteja la categoria Escanyabocs de Ferro, una classificació combinada que determina els i les atletes més complets premiant la participació en les quatre proves i atorgant punts en funció de la classificació. Igualment, la jornada de dissabte es farà la Mini Escanyabocs, prova multidisciplinària per la muntanya que inclou escalada, tir amb arc, orientació i cursa a peu, la qual sortirà d'Anserall, i que s'adreça als nens i nenes d'entre 8 i 13 anys

En la presentació de l'esdeveniment, l'alcalde de la Seu, Jordi Fàbrega, ha argumentat que «enguany és fa una especial il·lusió presentar aquesta nova edició de l'Escanyabocs, encara que també és un any difícil, es pugui celebrar... l'any passat es va poder celebrar, amb unes condicions complicades, aprofitant però una treva que ens va donar la Covid-19 i que per això va tenir lloc el mes de setembre en lloc del mes de maig, sent l'única prova d'aquestes característiques que es va celebrar al territori l´any 2020». Les proves es faran sota el protocol sanitari.