La CUP de la Seu denuncia el tall d'electricitat en un bloc de pisos ocupats

La Candidatura d'Unitat Popular (CUP) de la Seu d'Urgell ha alertat que el bloc d'habitatges de la Plaça Europa de la capital alt urgellenca es quedarà imminentment sense corrent elèctric i els seus ocupants sense habitatge on ser reubicats perquè, segons ha denunciat, l'Ajuntament no disposa de cap habitatge social. Davant d'aquesta situació, la CUP ha considerat que «s'ha arribat a una situació d'emergència molt greu; en primer lloc, per la inacció de l'Ajuntament al llarg d'aquests dos anys d'ocupació per reubicar aquestes famílies en habitatges socials i, d'altra banda, per la timidesa del govern municipal en polítiques d'habitatge i el fracàs en les seves iniciatives per obtenir habitatge social. En aquest sentit, cal tenir en compte que a dia d'avui encara no s'ha pogut obtenir cap habitatge a través de la cessió d'ús a l'Ajuntament». La formació ha reclamat un augment pressupostari en aquest àmbit.