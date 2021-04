L'Hospital de Cerdanya ja ofereix l'avortament farmacològic voluntari

L'Hospital de Cerdanya ofereix des del 19 d'abril el servei d'interrupció voluntària de l'embaràs (IVE) per la via farmacològica com a part de la seva cartera de serveis. La posada en marxa d'aquesta prestació evitarà desplaçaments fora del territori de les dones que sol·liciti avortar de forma voluntària per aturar la gestació. El Servei de Ginecologia del centre transfronterer ha atès ja la primera pacient després de rebre a mitjans d'abril l'acreditació per part de la Direcció General d'Ordenació i Regulació Sanitària (DGORS) de Salut, de manera que es converteix en el segon hospital de la Regió Sanitària Alt Pirineu i Aran que administra el tractament.

L'1 de març d'enguany, l'Hospital Comarcal del Pallars va començar a oferir-lo i des de llavors, diverses dones del territori s'han beneficiat ja del mètode farmacològic per interrompre de forma voluntària el seu embaràs.

Per la seva part, l'Espitau Val d'Aran continua amb els tràmits administratius per a l'obtenció de la corresponent autorització sanitària, mentre que la Fundació Sant Hospital està treballant en la implantació del servei. Paral·lelament, continua obert el procés d'autorització per part de la DGORS a dos centres sanitaris de Lleida per tal de realitzar-hi la interrupció voluntària de l'embaràs per via quirúrgica.