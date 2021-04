Llívia destinarà els beneficis de les multes a obra social de la Cerdanya

L'Ajuntament de Llívia ha aprovat cedir la gestió de les multes de trànsit que es generen al seu municipi arran de la instal·lació de radars de velocitat al Consorci Serveis i Recaptació Cerdanya Ripollès perquè, d'entre altres motius, aquest ens vinculat al Consell Comarcal derivarà la recaptació als serveis socials de la Cerdanya.

Segons ha explicat el mateix Ajuntament de Llívia, el Consorci Cerdanya Ripollès «sancionarà, liquidarà i recaptarà les multes que s'imposin per la circulació de vehicles» després que el plenari del consistori rectifiqués una aprovació anterior amb la qual es cedia la gestió de les multes a Xaloc, l'òrgan recaptatori de la Diputació de Girona. D'aquesta manera, part l'import de les multes que es posin als carrers de Llívia revertiran al mateix territori, segons ha emfatitzat el consistori: «els beneficis de la gestió del cobrament d'aquests tributs i impostos per part del Consorci recau i es destinen als serveis que comparteixen els municipis de la Cerdanya, com és el cas dels Serveis Socials del Consell Comarcal de la Cerdanya o la gossera comarcal, entre altres». Els tècnics municipals han argumentat que de la recaptació final, una part se la queda l'empresa que va instal·lar els radars i l'altra és per a l'Ajuntament de Llívia, la qual és la que es destinarà a obra social local.

Des de l'equip de govern han argumentat que, a més del destí social de la recaptació, el canvi d'ens respon a més raons : «el Consorci, que inicialment només s'encarregava de la liquidació i de la recaptació, farà ara, també, la tramitació i la gestió de la sanció. A més, s'ha compromès a fer una rebaixa de les condicions en la prestació del servei, i que seran més favorables per a l'administració local,i de l'altre costat, l'oficina Xaloc ha fet saber que un canvi de gestió a mig exercici anual fa difícil, que no inviable, el traspàs administratiu». Així, en el transcurs de l'últim ple, l'equip de govern ha revocat la delegació dels serveis a favor de la Diputació i posteriorment ha traspassat la potestat instructora de les sancions al Consorci Serveis i Recaptació Cerdanya Ripollès.