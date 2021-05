La Cerdanya forma el sector agroalimentari en l'economia circular i verda

L'Ateneu Cooperatiu de l'Alt Pirineu i Aran i l'Agent d'Ocupació i Desenvolupament Local en Economia Verda i Circular de la Cerdanya han organitzat aquest divendres una taula territorial en format virtual per al sector agroalimentari i ramader sobre els beneficis d'incorporar l'economia circular i les energies renovables als seus negocis. Segons ha informat el Consell Comarcal, la jornada, desenvolupada sota el títol «L'economia circular i les energies renovables en l'empresa agroramadera i agroalimentària», s'ha plantejat com un «guiatge pràctic per reduir costos valoritzant els residus i subproductes, posant èmfasi en l'ús dels recursos energètics i les línies d'ajuts disponibles», segons els seus impulsors. La taula s'ha estructurat en dos espais diferenciats i alhora complementaris: una part inicial sobre els fluxos dels recursos materials i una segona sobre l'energia fotovoltaica i les renovables.