Puigcerdà remodela les escales de l'Incasol perquè eren perilloses

L'Ajuntament de Puigcerdà ha iniciat aquesta setmana la remodelació de les escales situades a la part posterior del Museu Cerdà que donen accés al centre de la vila des del barri de l'Incasol per l'avinguda Catalunya. Es tracta, segons ha admès el mateix consistori, d'una actuació molt necessària ja que aquest pas mostrava un important deteriorament fent que en algun tram de les escales fos perillós per als vianants.

L'antiguitat de l'obra existent i l'erosió que cada hivern hi provocava el gel i l'acció de la potassa havia provocat el despreniment de part dels graons, la qual cosa en feia perillós el pas especialment per les persones grans. Davant d'aquesta situació, l'equip de Govern municipal ha optat per incloure el projecte d'obres en u paquet urgent que també contempla altres actuacions a l'espai públic del terme municipal en les pròximes setmanes. Els treballs els porta a terme la Brigada Municipal gràcies a una partida pressupostària que es nodreix de recursos propis de l'Ajuntament. Les escales del darrere del Museu Cerdà són utilitzades principalment pels veïns del barri de l'Incasol que es desplacen al nucli antic així com els que volen accedir a equipaments com els jutjats, la comissaria dels Mossos o el cementiri. Des del consistori han remarcat que l'actuació «s'emmarca a un seguit d'actuacions de reparació i manteniment de voreres que es portaran a terme els pròxims mesos a diferents zones de Puigcerdà, Age i Vilallobent».