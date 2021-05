El PSC de la Seu insta el Govern a pressupostar les obres de l'escola Albert Vives

El regidor de la Seu i diputat pel PSC Òscar Ordeig ha reclamat al Govern de la Generalitat que reservi en el pressupost per a aquest 2020 una partida per a la reforma integral de les instal·lacions de l'escola Mossèn Albert Vives de la Seu d'Urgell. Segons ha informat la formació socialista, Ordeig ha registrat una proposta de resolució que té com a objectius «que es recuperi urgentment el projecte de rehabilitació del centre, de manera que es puguin iniciar les obres abans de l'inici del curs vinent i es garanteixi, abans de l'inici del proper curs, la instal·lació d'un ascensor a l'edifici principal de l'escola per assegurar l'accessibilitat de persones amb mobilitat reduïda». El diputat afegeix que «l'escola porta més d'una dècada esperant les millores de les instal·lacions; l'any 2008, el Departament d'Educació ja va presentar un Pla de Viabilitat per a la reforma integral del centre» que encara no s'ha iniciat.