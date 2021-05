Puigcerdà estrena la nova Oficina d'Atenció Ciutadana a l'ajuntament

L'Ajuntament de Puigcerdà ha estrenat aquestes darreres setmanes una Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC) més àmplia i preparada per atendre els veïns, la qual substitueix el taulell que fins ara rebia els usuaris a peu dret en una sala que havia quedat petita als baixos de la casa consistorial. La posada en marxa d'aquest nou espai ja es va programar l'any 2014 però s'havia anat posposant a causa de l'endarreriment de les obres de construcció de la nova seu de la Policia Local.

La nova Oficina d'Atenció Ciutadana s'ha creat a les antigues dependències del cos policial, també a la planta baixa de l'ajuntament, i ha de servir, segons la voluntat de l'equip de govern municipal, per rellançar el servei.

La creació del nou espai per atendre els veïns ha estat possible per l'alliberament de l'antiga seu de la Policia Local, la qual ocupa també unes noves dependències, des de fa unes setmanes ,a tocar de la plaça de Santa Maria. Amb aquest moviment de serveis municipals, l'equip de govern vol fer més visible i útil l'Oficina d'Atenció al Ciutadà amb un entorn més ampli i lluminós que, alhora, ofereix la possibilitat d'una atenció més discreta als ciutadans. Aquest espai és un dels més utilitzats pels veïns i empresaris en la seva relació amb l'Ajuntament, ja que també inclou el servei de registre municipal. L'equip de govern també té sobre la taula un projecte d'obres que ha de reformar, ampliar i adaptar tot l'edifici consistorial.