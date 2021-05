Puigcerdà estrena un pla de foment de les arts entre els joves amb sis tallers

L'Àrea de Joventut de l'Ajuntament de Puigcerdà ha estrenat aquesta setmana un projecte que, sota el nom de «Laboratori d'art», té com a objectiu «acostar al màxim possible la cultura als joves del municipi que moltes vegades no hi poden accedir per motius econòmics o bé perquè no s'oferia alguna activitat cultural juvenil en concret», segons expliquen des del consistori. Així, el projecte ofereix diverses modalitats d'arts en format de sessions i tallers artístics pensats per a joves d'entre 14 i 30 anys. En aquesta primera edició del «Laboratori d'art» s'hi han programat sis propostes gratuïtes: un taller d'ukelele i un de cant de 12 hores de durada; un taller d'il·lustració de cinc hores de durada, i un altre d'escriptura de quatre hores, com també un taller d'smartfilms i una sortida a Barcelona a veure una representació teatral.