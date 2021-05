L'Alt Urgell crea una Oficina de Reactivació Econòmica temporal

L'Alt Urgell compta amb un nou ens per ajudar els empresaris i resta de professionals de la comarca a encarar la crisi econòmica i dinamitzar els seus negocis. Es tracta de l'Oficina de Reactivació Econòmica de l'Alt Urgell, una entitat creada en el marc del Pla de Reactivació Econòmica comarcal (PRAU). La nova eina de dinamització s'ha creat amb una vigència inicial d'un any.

Segons ha explicat del Consell Comarcal, la nova Oficina de Reactivació Econòmica neix amb l'objectiu de «recuperar i donar més solidesa al teixit empresarial de l'Alt Urgell a partir d'accions d'acompanyament i atenció personalitzada». Per assolir aquest repte, el nou ens ha posat en marxa un espai d'atenció directa per a empreses i professionals al Centre Empresarial i Tecnològic de l'Alt Pirineu (CETAP). En aquest centre els empresaris «poden rebre informació i acompanyament per resoldre necessitats puntuals o estratègiques, en referència a subvencions, reorientació del negoci, emprenedoria, ocupació i formació, així com la disponibilitat de locals comercials, naus o espais industrials disponibles», segons han detallat els seus responsables. La nova oficina també presta servei als ajuntaments a l'hora de buscar noves línies de subvencions i, també de manera especial, entre els joves de la comarca, als quals pretén donar suport en l'accés al mercat laboral. L'Oficina de Reactivació Econòmica està finançada per l'estat i els fons socials europeus.