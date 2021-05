La Seu obre la inscripció per posar parada a la Fira d'Artesania del Pirineu

L'Ajuntament de la Seu d'Urgell ha obert el termini d'inscripcions per a optar a la instal·lació de parades de venda ambulant i per a la Fira d'Artesania del Pirineu, que es farà en el marc de la Fira de Sant Ermengol 2021 els dies 16 i 17 d'octubre. Segons ha anunciat el consistori, les inscripcions es poden presentar fins el dia 28 de maig i s'han de formalitzar a través del formulari d'inscripció que es pot trobar a la web municipal. Sobre la configuració de la Fira d'Artesania, l'Ajuntament ha alertat que prioritzarà els demandats que elaboren o creen en el territori del Pirineu i als que estiguin en possessió del carnet d'artesà o del carnet cultural atorgat per Artesania de Catalunya. Pel que fa a la Fira de Formatges Artesans del Pirineu, així com la de Productes de Proximitat ´km 0' i la de Productes Ecològics del Pirineu, també de la Fira Sant Ermengol, el termini d'inscripció s'iniciarà el 5 de maig i finalitzarà el 5 de juny.