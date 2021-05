El Parc Natural del Cadí porta la Festa de l'Arbre a les escoles del territori

El Parc Natural del Cadí Moixeró ha iniciat els últims dies del mes d'abril la celebració de la Festa de l'Arbre, una activitat dissenyada amb l'objectiu d'acostar als escolars del territori comprès als límits del parc la realitat natural i paisatgística del seu entorn i per promoure el sentiment de pertinença a l'espai geogràfic del Cadí. Així, segons han explicat des del mateix Parc, la Festa de l'Arbre ha arribat a, per exemple, l'escola de Tuixent, on els alumnes, amb l'ajuda dels tècnics del programa, van plantar arbres fruiters com una pomera, dues pruneres, dos cirerers així com plantes aromàtiques com ara espígol, orenga, menta pebrera, cibulet.

La nova activitat del parc també s'ha portat a terme a, per exemple, les escoles de Sant Julià de Cerdanyola i Gósol.