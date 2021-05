Llívia i Salut ultimen la reobertura del CAP reclamada pels veïns

Llívia tornarà a tenir consultori mèdic en les pròximes setmanes. L'Ajuntament, el departament de Salut i la Fundació Hospital de Puigcerdà, que és qui prestarà de nou el servei, treballen aquests dies en el condicionament d'un nou local per tal que els pacients de l'enclavament no s'hagin de desplaçar a Puigcerdà per ser atesos dels serveis mèdics bàsics. El procés de reobertura del consultori ha inclòs una mobilització veïnal demanant-la tant a les autoritats sanitàries i a través de comunicats públics.

La Fundació Hospital de Puigcerdà i l'Ajuntament han confirmat que de manera «imminent» podran tornar a Llívia els professionals mèdics. Ho faran en un local que ha estat habilitat per aquesta funció al mateix carrer del Raval on hi havia l'anterior, el contracte de lloguer del qual es va finiquitar. Això va passar abans de l'esclat de la pandèmia, durant la qual la Fundació Hospital de Puigcerdà i el departament de Salut ha tancat els consultoris mèdics de les poblacions petites per tal de centralitzar els serveis als CAP grans com els de Puigcerdà o Bellver. D'aquesta manera també reforçava el protocol de seguretat per possibles contagis. Ara, una vegada l'Ajuntament ha trobat un nou local, l'ha adequat i la Fundació hi prestarà el servei durant, com a mínim, un any perquè segons ha anunciat el regidor d'Hisenda de Llívia, Josep Ramon Rotllan, el consistori treballa en l'obertura d'uns locals definitius pel consultori. Així, en el pressupost per a l'any 2022 hi inclourà una partida per habilitar un dels espais de l'edifici del poliesportiu, entorn del qual l'equip de govern considera més idoni per rebre els pacients tant per l'accés com per la centralitat al poble.

Durant els últims mesos veïns de Llívia han activat una campanya de protesta en veure que alguns consultoris mèdics d'altres poblacions, com ara el d'Alp, es reobria i no ho feia el seu. En aquest sentit, l'associació de veïns l'Enclau ha assenyalat l'equip de govern com el responsable de l'absència de servei mèdic a la població. El regidor Rotllan ha tret ferro a la campanya i l'ha emmarcat en les disputes polítiques locals.