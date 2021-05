Puigcerdà i la Guingueta fixen el dia 17 per a l'inici de les obres al pont comú

Els ajuntaments de Puigcerdà i la Guingueta d'Ix han fixat pel dia 17 de maig l'inici de les obres del Pont Internacional que connecta els dos termes municipals i fa de frontera estatal sobre el riu Raur. Els dos alcaldes, Albert Piñeira, per part de Puigcerdà i, Daniel Armisen, per part de la Guingueta d'Ix, han encapçalat una trobada institucional a la vila nord-cerdana en la qual polítics i tècnics han concretat l'acció urbanística. La licitació de les obres es fa per mercat conjunt, una licitació única que permet la legislació europea i que evita que els dos consistoris hagin d'adjudicar la seva part. L'Ajuntament de la Guingueta serà l'encarregat de vehicular la licitació. Els tècnics han previst que una vegada renovat el ferm, a mig mes de juny es pugui col·locar la barana i que a finals de mes ja estiguin enllestides les obres.