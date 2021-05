Els Bombers fan tres rescats de muntanya amb helicòpter a la regió central

El refugi de Malniu, on es va produir el primer rescat

Els Bombers van fer aquest dissabte tres rescats a diferents punts de muntanya de la Catalunya Central. El primer dels avisos el van rebre a dos quarts de tres des de Meranges, on un excursionista va patir un fort cop al maluc al refugi de Malniu. En aquest punt, l'excursionista –un home de 25 anys– no va poder avançar i i finalment va ser rescatat amb helicòpter pels Bombers i traslladat a l'Hospital de Puigcerdà. El segon cas es va culminar amb l'evacuació d'un participant en una cursa que va presentar un malestar intens, probablement per deshidratació, segons fonts dels Bombers. Els GRAE el van evacuar a l'Hospital de Sant Joan de Déu. El tercer va ser a Monistrol de Montserrat. Els Bombers van rebre l'avís d'una escaladora que estava fent ràpel a Montserrat i va tenir problemes amb les cordes.