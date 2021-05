El xerpa que neteja a mà la Cerdanya

Un veí de Porta aficionat a l'excursionisme i cansat de trobar-se deixalles de gran volum a la muntanya, que ell mateix va retirant carregant-les a pes, ha decidit passar a l'acció i crear una associació de voluntaris que, com ell, vagin netejant els racons de la Cerdanya i els Pirineus on no arriben els serveis de neteja.

Jimmy Vial, de 52 anys, ha creat l'associació Reves ô sommets, Somnis als cims, amb l'objectiu d'estendre l'acció netejadora. L'entitat neix amb el lema «recorrem les muntanyes, les netegem, les descontaminem, desmantellem les instal·lacions obsoletes o abandonades, classifiquem, retirem els residus seguint l'antiga tradició de transport a l'esquena i reciclem. Treballem per preservar la bellesa i la puresa de les nostres muntanyes». Després d'iniciar la feina sol o amb l'ajuda de familiars i amics retirant grans deixalles, com ara neveres, bidons, peces d'avió o canonades de gran pes, Vial ha aconseguit el suport de l'Ajuntament de Porta per la cessió d'eines i maquinària.

Ara, el netejador voluntari s'ha fet popular a l'Alta Cerdanya per un reportatge que li ha fet la cadena France Bleu i veu com l'associació agafa volada. Jimmy Vial explica que ell camina cada any uns 2.000 quilòmetres per les muntanyes de la Cerdanya i la regió administrativa francesa dels Pirineus Orientals. En aquests recorreguts per senders grans i petits va trobant restes de l'activitat humana i el seu incivisme que ningú s'ha encarregat de retirar. Davant d'això, un dia es va convèncer que calia fer alguna cosa i va decidir passar a l'acció pel seu compte, i en tres mesos ha aconseguit netejar set espais de la vall del Carol amb un balanç de dues tones de deixalles. Als voluntaris, no els importa carregar al llarg de quilòmetres peces pesades i difícils de portar. L'objectiu és deixar la natura en el seu estat més pur. Sovint retiren runa d'entorns totalment innaccessibles pels vehicles, com ara una carcassa d'avió en un indret a més de 2.000 metres d'alçada.

Veient la feina que es pot fer amb els nous voluntaris de l'associació, Vial ha fet una crida a la població a sumar-se a Reves ô sommets, especialment a excursionistes, caçadors, ramaders, els quals passen hores a les muntanyes i poden col·laborar en la creació d'un mapa amb les principals deixalles que cal retirar. Per sumar-se a l'associació, els nous voluntaris es poden posar en contacte amb l'Ajuntament de Porta, a través del revesosommets@gmail.com o mitjançant el seu portal web.