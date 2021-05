La Cerdanya recupera el festival de senderisme Happy Walking el juny

La Cerdanya ha recuperat per als dies10, 11, 12 i 13 de juny el festival de senderisme Cerdanya Happy Walking, un esdeveniment que combina natura, cultura i gastronomia per donar a conèixer l'oferta en aquests àmbits de la comarca.

Segons han explicat des del Patronat Comarcal de Turisme, després de la suspensió de l'any passat, el festival es torna a programar amb l'objectiu de «promocionar la comarca com un destí ideal per a la pràctica del senderisme i valorant la figura del guia de muntanya com la millor opció per descobrir els millors indrets de la Cerdanya i, alhora, donar a conèixer els magnífics productes locals que tenim i la feina dels seus productors». En aquesta nova edició, els organitzadors han programat vuit excursions guiades de diferent nivell de dificultat per diverses zones de la comarca, així com activitats paral·leles i obertes a tothom. Aquest cartell paral·lel ha previst l'exposició «Històries i camins. Passeig literari pels camins pirinencs», promoguda per la Taula de Camins de l'Alt Pirineu i Aran (IDAPA), una xerrada en què participaran els guies del festival i un concert de música tradicional dels Pirineus. L'exposició es podrà visitar del 10 al 30 de juny al Museu Cerdà i la xerrada es farà el dijous 10 al pati del mateix museu. Pel que fa al concert, se celebrarà el dissabte dia 12 a la plaça Major de Bolvir.

Aquesta edició inclourà vuit excursions guiades. Entre les novetats del programa, hi ha una excursió adreçada només a joves d'entre 12 i 29 anys que s'organitza conjuntament amb l'Àrea de Joventut del Consell Comarcal de la Cerdanya per tal de fomentar la pràctica del senderisme entre els joves. Una altra de les novetats és que els tasts que s'oferien fins l'any passat als participants se substituiran amb el regal d'un lot de productes agroalimentaris de la Cerdanya. Les excursions s'ofereixen a un preu de quinze euros els adults i deu els menors de 16 anys. Per participar-hi, cal adreçar-se al web del festival. El festival neix de la taula de treball Camins de Cerdanya i compta amb l'organització de Turisme Cerdanya i el Consell Comarcal de la Cerdanya