L'Alt Urgell obre un canal propi a Telegram per a la informació de caire laboral

El Centre Empresarial i Tecnològic de l'Alt Pirineu (CETAP) de la Seu d'Urgell ha creat un canal a l'aplicació Telegram per donar a conèixer les accions i activitats que porta a terme. Amb aquesta nova eina, l'ens vol ampliar els canals d'informació ja existents a les xarxes socials Facebook i Twitter i el butlletí que el centre edita periòdicament. Segons han explicat des del Consell Comarcal de l'Alt Urgell, l'objectiu principal del nou canal a Telegram és «difondre la informació relativa a l'Àrea de Promoció Econòmica i Treball del Consell Comarcal» i, afegeixen, «va destinada principalment a empreses i persones treballadores, emprenedores i aturades». Segons han explicat els seus creadors, «es tracta d'un canal unidireccional en què es compartiran les diverses formacions i accions que s'organitzen des de l'àrea i que puguin tenir interès per al públic usuari del canal, com ara les convocatòries d'ajuts i subvencions».