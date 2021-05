Les comarques del Pirineu de Lleida reben el segell «Biosphere Destination»

El Pirineu i les Terres de Lleida han obtingut la certificació ´Biosphere Destination' que les reconeixe com a destí turístic responsable i sostenible. Es tracta d'un segell de qualitat que atorga l''Instituto de Turismo Responsable' (ITR), ens considerat com la certificació més reconeguda en l'àmbit de la sostenibilitat en l'àmbit internacional, segons ha explicat el Patronat de Turisme de Lleida.Em aquest sentit, les destinacions ´Biosphere' tenen la garantia que ofereixen una certificació amb auditoria externa alineada amb els 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible i l'acord de París contra el Canvi Climàtic a través de la Carta Mundial de Turisme Sostenible +20. Així, segons ha emfatitzat el mateix Patronat, la certificació «fa visible l'aposta del territori per un model de turisme responsable».