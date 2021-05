L'Alt Urgell tornarà a cremar falles per Sant Joan cinc segles després

L'Alt Urgell i el Pirineu recuperaran el mes que ve una tradició mil·lenària que s'havia perdut a les comarques de l'Alt Urgell i la Cerdanya. El Consell Comarcal e l'Alt Urgell i l'Ajuntament d'Alàs han decidit organitzar una baixada de falles la nit de Sant Joan com les que se celebren a l'Alta Ribagorça durant la mateixa jornada o al nord del Berguedà la nit de Nadal.

El motiu de l'organització d'aquesta nova festa rau en la descoberta, l'any passat, d'un document que n'acreditava l'existència el segle XVI. Així, el Consell Comarcal ha recordat que «un pergamí dipositat a l'Arxiu Comarcal de l'Alt Urgell explica que l'any 1543 hi hagué un greu conflicte entre els veïns d'Alàs i els de Torres d'Alàs en relació amb l'encesa de fars i falles a la serra de les Peces, on confrontaven els termes respectius». Aquesta notícia, descoberta a principis de 2020, suposa el testimoni més antic de la baixada de falles a Catalunya, i incorpora l'actual comarca de l'Alt Urgell a la geografia fallaire del Pirineu, segons ha emfatitzat el mateix Consell Comarcal. Els organitzadors han hagut de dissenyar la festa sense tenir detalls de com es feien a l'Alt Urgell, de manera que han optat per la nit de Sant Joan en base a l'assessorament de la Càtedra Educació i Patrimoni Immaterial dels Pirineus de la Universitat de Lleida. La baixada la faran a partir de les deu del vespre del dia 23 una cinquantena de veïns d'Alàs i Cerc entre l'església de les Peces i la plaça Major.