Puigcerdà dona estoig, raspall i pasta dentífrica als escolars de primària

L'Ajuntament de Puigcerdà s'ha sumat a la campanya Dents Fortes i Sanes de l'Agència de Salut Pública, l'objectiu de la qual és «fomentar el raspallat de les dents com un hàbit de salut bucodental essencial per a la prevenció de la càries i altres malalties de la boca». El programa s'adreça a un total de 110 nens i nenes de primer de primària de les escoles Alfons I, Llums del Nord i Vedruna de Puigcerdà perquè els experts consideren que aquesta és l'edat idònia per aprendre a raspallar-se les dents correctament i mantenir aquest hàbit de salut oral per a la resta de la vida. Així, cada alumne d'aquests centres ha rebut un estoig de plàstic perforat, que evita les humitats, i que inclou un raspall infantil petit de filaments suaus, per poder arribar a les zones més inaccessibles, un tub de pasta dental fluorada de 50 grams i una guia pel correcte raspallat de les dents, segons ha informat el mateix Ajuntament.