França tallarà durant dos mesos el pont que connecta Llívia i Estavar

Llívia perdrà durant dos mesos una de les principals sortides viàries de l'enclavament. Es tracta de l'accés nord cap a Estavar i l'Alta Cerdanya pel pont del torrent d'Estaüja, que serà objecte d'una intervenció d'obres que ha d'evitar el periòdic tall viari quan plou i el cabal envaeix la carretera. La interrupció del trànsit durant els dos mesos comportarà variació en els flux de circulació per aquest punt estratègic de la comunicació entre l'Alta i la Baixa Cerdanya.

Les obres començaran el dia 31 d'aquest mes de maig i s'allargaran fins a final de juliol. Segons ha remarcat l´Ajuntament de Llívia, la carretera o avinguda dels Països Catalans, amb denominació D-33 per a l'administració francesa, quedarà tancada al pas de vehicles per un projecte que el consistori ha definit com a «necessari tenint en compte els problemes que s'han repetit al llarg d'aquests últims anys quan s'ha registrat el creixement del cabal del torrent que impedeix, moltes vegades, el trànsit entre les dues poblacions».

Les obres comportaran l'enderroc de l'actual estructura del pont i la substitució per una estructura de més alçada amb un únic arc sobre el torrent per tal d'ampliar la capacitat de pas de l'aigua. Per gestionar de nou el trànsit, les autoritats franceses han establert dues rutes alternatives que desviarà els turismes pel llogarret de Ro i els camions i vehicles pesants per Sallagosa. El pas entre Llívia i Estavar és de les més utilitzades en la ruta entre Puigcerdà i Font-romeu, els dos principals nuclis de població de la vall. L'equip de govern municipal ha estat informat del projecte en el transcurs d'una reunió que han mantingut les autoritats locals de Llívia i Estavar, representants del Consell Departamental dels Pirineus Orientals i els enginyers i constructors.