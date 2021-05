La sala la Cuina de la Seu acull una exposició sobre Palmira Jaquetti

La sala La Cuina de la Seu d'Urgell ha inaugurat l'exposició ´Llum a l'Ànima. Palmira Jaquetti 1895-1963'. L'estrena s'ha fet en un acte presidit per l'alcalde, Jordi Fàbrega, la directora general de Cultura Popular i Associacionisme Cultural, M. Àngels Blasco, i el tinent d'alcalde de Cultura, Carlos Guàrdia, i ha comptat amb la participació de la pròpia comissària de l'Any Palmira Jaquetti, Carme Oriol. La mostra, que s'emmarca en la celebració de l'Any Palmira Jaquetti amb motiu dels 125 anys del seu naixement, te com a objectiu de donar a conèixer el llegat de la folklorista i la seva aportació al patrimoni etnogràfic del país. En aquest sentit, Jaquetti va esdevenir una figura singular dins del patrimoni literari i etnomusicològic i, com a dona d'una època en què era difícil ésser escoltada i valorada en el món intel·lectual i cultural, segons els organitzadors.