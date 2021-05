El Consell Consultiu de la Gent Gran de la Seu d’Urgell ha organitzat un taller gratuït per ensenyar el funcionament de l’aplicació per telefonia mòbil Telegram. El taller, que va adreçat a persones que tinguin a partir de 65 anys, es realitzarà en dues sessions presencials que es faran els dijous 27 de maig i 3 de juny, d’11 del matí a 12 del migdia, a la sala d’actes de l’Ajuntament. Segons han remarcat els organitzadors, per poder participar-hi cal fer una inscripció prèvia entre els dies 17 al 21 de maig de manera presencial al Consorci d’Atenció a les Persones de l’Alt Urgell, de nou del matí a dues del migdia. Les dues sessions formatives sobre aquesta aplicació de missatgeria aniran a càrrec de la dinamitzadora del Punt Òmnia de la Seu d’Urgell, Ester Collado. L’organització del taller respon a la recent creació d’un canal de Telegram local específic per a la gent gran sota la tutela de les administracions locals.