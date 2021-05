El Serveu d’Ocupació de Catalunya (SOC) ha obert un Punt d’Atenció Permanent (PAP) a la Cerdanya per tal d’oferir una atenció més personalitzada als usuaris d ela comarca. La nova oficina s’ha ubicat a la seu del Consell Comarcal, a la plaça del Rec de Puigcerdà.

El nou Punt d’Atenció Permanent atendrà a les empreses i persones de la Cerdanya en matèria d’ocupació i intermediació, segons han emfatitzat des del Consell. En aquest sentit, l’òrgan comarcal ha recordat que l’atenció del SOC continua sent telefònica, en horari d’oficina al matí, i que tan sols caldrà acudir al PAP de forma presencial amb cita prèvia de SOC. El PAP evitarà els cerdans haver de fer desplaçaments a altres capitals comarcals, com ara Ripoll, pels tràmits laborals. Segons han explicat també des de l’Ajuntament de Puigcerdà, la nova oficina anirà desplegant tota la cartera de serveis del SOC com ara els tràmits relacionats amb la demanda d’ocupació, informació professional i de l’àmbit laboral, orientació professional, informació sobre processos d’acreditació de competències, tramitació de la Renda Garantida Ciutadania o altres tramitacions de documentació. La creació d’aquest servei respon al compromís adquirit pel conseller de Treball, Afers Socials i Famílies, Chakir el Homrani, durant la reunió mantinguda amb l’alcalde, Albert Piñeira, la presidenta del Consell Comarcal, Roser Bombardó, en una visita a la vall l’estiu passat.