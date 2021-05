El Club Esportiu Cerdanya Pirineus i l’Ajuntament de Bellver han anunciat la creació d’una nova prova esportiva de caire popular, que neix amb l’objectiu de promoure la pràctica esportiva a qualsevol nivell i alhora donar a conèixer els entorns naturals de la capital de la Balltia. Es tracta de la Tres Voltada a Bellver de Cerdanya, que se celebrarà en aquesta primera edició el dia 29 de maig.

Segons han informat els organitzadors, «es tracta d’una trobada no competitiva per als amants de la muntanya i del trail running» i, alhora, «una cursa solidària, que permetrà conèixer i gaudir d’espais emblemàtics de Bellver de Cerdanya, i què podeu fer totalment al vostre ritme, ja que no és una competició». Així, l’organització ha vinculat la inscripció a un donatiu de menjar que es destinarà al Banc dels Aliments que abasteix les famílies més necessitades de la comarca.

Els participants podran triar el seu recorregut en funció de les seves preferències, segons han remarcat els seus impulsors. Així, es podrà fer les voltes al gust de cadascú, amb tres recorreguts diferents d’uns vint quilòmetres i desnivell de mi metres 1000 amb l’opció també de triar puntes d’esforç més grans. La sortida i arribada de totes les voltes serà al nucli de Talló, on hi haurà l’únic avituallament líquid i sòlid. Segons ha emfatitzat els seus creadors, la nova Tres Voltada «és natura en estat pur, companyonia, solidaritat i, sobre tot, ganes de passar-ho bé». Els responsables del Club Cerdanya Pirineus han posat a disposició dels aficionats a l’esport un portal web amb els tracks de les rutes per descarregar-les i poder seguir-les amb els dispositius amb GPS així com tota la informació de la nova proposta.