La Cerdanya ha iniciat aquesta setmana l’execució d’un projecte cultural, social i turístic que té per objectiu posar en valor el rol històric de la dona a la comarca. Es tracta del projecte Banc de Memòria, a través del qual el Consell Comarcal enregistra el testimoni de 25 dones de la vall per després crear-ne una ruta que vincularà cada un dels seus pobles amb la història i la realitat de la Cerdanya a través de la perspectiva de les dones.

En la segona fase del projecte, s’instal·larà plafons a cada poble de les 25 dones entrevistades. A més de l’explicació, el plafó també oferirà un codi QR amb el qual es podrà accedir als principals extractes dels enregistraments que es fan aquests dies. Un equip de tècnics audiovisuals i periodístics enregistren amb veu i imatge i fan fotografies a les dones, moltes de les quals són padrines, en un set que s’ha anat traslladant a Puigcerdà, Alp, All, Bellver i Montellà i Martinet. Les gravacions, senceres,també es dipositaran a l’Arxiu Comarcal de Cerdanya per tal que hi quedin també com un document històric del seu testimoni. En les entrevistes, les dones cerdanes evidencien un escenari rural de feines del camp, festes majors, relacions humanes estretes i nissagues ancestrals en el qual la dona hi tenia sovint un paper clau i alhora silenciós. En aquest sentit, les tècniques del Consell que en fan el seguiment han remarcat el repte que el projecte valoritzi el paper que ha tingut la dona en la vida i economia de la Cerdanya. El ventall de dones ha estat dissenyat per representar els disset municipis així com les Entitats Municipals Descentralitzades (EMD).

El projecte compta amb el suport de l’Institut Català de les Dones, de les diputacions de Lleida i Girona i de la Fundació Pública Institut d’Estudis Ilerdencs.