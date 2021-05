L’Ajuntament de la Seu ha fixat que el pròxim dia 24 de maig com a data per obrir les inscripcions a les activitats esportives que organitza el Servei Municipal d’Esports adreçades a infants i adolescents d’entre sis i quinze anys d’edat i ha anunciat que, com aa novetat d’aquest estiu, l’oferta s’amplia al mes de setembre. Així, les famílies interessades podran fer les inscripcions únicament de manera telemàtica a: http://esports.laseu.cat. Segons ha remarcat el consistori, les inscripcions estaran obertes fins que s’esgoin les places de cada torn, les quals són limitades. El programa inclou el servei de menjador. Sobre la definició final del programa, el regidor d’Esports de la Seu, Carlos Guàrdia, ha argumentat que «malgrat que aquest estiu encara no vivim una situació plenament normalitzada, l’evolució de la crisi sanitària ens permet recuperar un format més tradicional de les activitats esportives d’estiu i ampliar l’oferta també al setembre».