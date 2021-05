L’Ajuntament de la Seu ha presentat la Guia d’Estiu 2021, la qual ofereix 38 activitats de lleure, esportives, a la natura i d’aigua per a infants i joves de la Seu i l’Alt Urgell. Així, segons ha informat el mateix consistori, els nens i joves locals podran trobar a la Guia d’Estiu 2021 un ventall d’activitats d’entre les quals n’hi ha 19 de lleure i 19 d’esportives, a la natura i d’aigua. Les propostes estan adreçades a infants d’entre tres i dotze anys, que podran triar entre un total de 34 activitats, així com també per a joves a partir dels 12 anys, que hi trobaran un total de 21, segons ha detallat l’Ajuntament. Els responsables de la Guia han remarcat que totes les activitats d’estiu estaran adequades a les mesures de seguretat i higiene fixades pel Procicat.