L’Ajuntament de Llívia vol reodenar el trànsit i la gestió general del vial que creua el nucli urbà i que està catalogada com a carretera de titularitat estatal. Amb aquest objectiu l’equip de govern municipal ha mantingut una reunió de treball amb responsables de la delegació de Carreteres del Ministeri de Foment a les comarques del Ripollès i la Cerdanya, als quals els ha plantejat la necessitat de Llívia de trobar noves solucions d’accessos i senyalització que afecten l’N-154 i l’avinguda dels Països Catalans al seu pas pel nucli urbà.

Segons ha informat el mateix Ajuntament, la delegació local ha plantejat quatre propostes de millora viària als delegats del ministeri de Carreteres, els quals han mostrat «bona disponibilitat» per a buscar les solucions demandades. En aquest sentit, les dues peticions principals que ha fet Llívia s’han centrat en aconseguir l’obertura de dos nous accessos des de l’N-154, que al mapa local rep el nom d’avinguda de Catalunya, a carrers i espais del nucli urbà. Això faria més accessible un vial que és troncal a la trama urbana. Un d’aquests accessos que ha planteja el consistori de Llívia afecta els vehicles que circulen en direcció a Puigcerdà i quedaria situat just després del carrer d’En Corones, el qual passaria a ser amb un únic sentit de circulació en direcció sud. Aquesta mesura permetria eliminar un gir a la dreta al carrer de Puigcerdà pels cotxes que circulen per l’N-154 en sentit Puigcerdà, una maniobra de circulació que, segons ha remarcat el mateix consistori, és de difícil execució, principalment per als camions que entren a la vila. El segon accés nou a la carretera estaria situat a la zona de l’aparcament que queda a tocar de la gasolinera, pels vehicles que circulen en direcció a Gorguja. En aquesta ocasió, el nou accés impediria que els cotxes hagin de passar per dins de l’espai de l’estació de servei per accedir a la zona de pàrquing, la qual cosa actualment genera col·lapes circulatoris.

El consistori també ha plantejat fer més passos de vianants a l’avinguda de Catalunya i a l’Avinguda dels Països Catalans així com una senyalització de radar.