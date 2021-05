L’Ajuntament de la Seu d’Urgell ha anunciat que considera la capital alt-urgellenca com a Ciutat 30, després que aquesta setmana hagi entrat en vigor els nous límits de velocitat en zona urbana, d’acord amb el paquet de reformes legals en matèria de trànsit i circulació que conté la normativa estatal.

El consistori ha remarcat que a partir d’ara la velocitat queda limitada a 30 quilòmetres per hora en tots els carrers de la Seu a excepció de les vies de plataforma única en que queda limitada a 20km/h, entre els quals els que queden a dins del Centre Històric i les zones residencials com la urbanització Mallol i l’Horta del Valira. D’aquesta manera «la reforma implanta una velocitat genèrica a 30 km/h en zona urbana, ja que els carrers amb un carril per sentit de circulació són majoritaris», segons han argumentat des de l’Ajuntament.

Per posar en pràctica les noves limitacions i fer-les visibles a la ciutadania, al llarg d’aquesta setmana tots els domicilis del municipi de la Seu d’Urgell estan rebent un díptic explicatiu sobre l’aplicació d’aquest nou límit de velocitat a la capital alt urgellenca. L’equip de govern ha emfatitzat la millora en la seguretat que suposarà.