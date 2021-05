La Diputació de Lleida ha preparat per a aquest any un nou Pla de Formació en línia pel sector públic i privat de la demarcació que constarà de 30 sessions i 9 webinaris. La formació tractarà la sostenibilitat i la transformació digital, segons ha explicat el cap de Promoció i Màrqueting, Juli Alegre. Així, el Pla de Formació Turística d’aquest any per la transformació digital i la sostenibilitat es planteja com una eina per millorar la competitivitat de les empreses i les entitats turístiques dels Pirineus i les Terres de Lleida. L’objectiu del pla és «millorar la competitivitat i capacitat d’adaptació als canvis exponencials de mercat, basant-se en un model sostenible i rendible, i sense perdre el focus en la reducció del time-to-market, és a dir, en la ràpida adaptació del valor que ofereixen les empreses a les necessitats contínues i canviants dels seus clients», segons han explicat des del mateix Patronat de Turisme.