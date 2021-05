El PSC de la Seu d’Urgell, sota la marca Compromís per la Seu, ha denunciat que, al seu entendre, el Consell Comarcal de l’Alt Urgell «pretén cobrar 12 euros per cada àpat al casal d’infants de l’estiu». El partit de l’oposició municipal i comarcal ha argumentat que «tenint en compte que el preu durant el curs escolar és de 6,33 euros per alumne i dia incloent el servei de monitoratge, la pujada a 12 euros per alumne i dia sense monitoratge per als mesos d’estiu és desorbitada, inexplicable i inassolible tant per a les famílies com per al consistori». En aquest sentit, Compromís ha recordat que ja va denunciar al començament del curs escolar la pujada del menú a 6,33 euros per als alumnes habituals i 6,96 euros per als esporàdics, perquè suposava arribar al preu màxim que permet la llei en un context de crisi econòmica.