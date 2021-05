L’Ajuntament de Puigcerdà s’ha proposat fomentar els hàbits esportius entre la població i després de plantejar un joc de pistes i orientació pel municipi ha llançat als veïns un nou repte: córrer durant 23 dies del mes de maig i acumular 280 quilòmetres en bicicleta o 42 quilòmetres.

L’àrea d’Esports de l’Ajuntament ha creat el Club Strava Puigcerdà Fem Esport, a partir de l’ús d’aquesta aplicació de registre d’activitats esportives. Segons ha explicat el mateix consistori, es tracta d’una iniciativa que té com a finalitat «promoure les activitats físiques i esportives a l’aire lliure» i, alhora, «crear una xarxa dinàmica de persones esportistes i actives per fomentar els hàbits saludables». Així, el repte planteja als puigcerdanencs pedalar 280 quilòmetres o córrer 42 quilòmetres en 23 dies. Per fer-ho, no cal cap requisit: «Cada persona participant pot assolir el repte que vulgui i com vulgui, sempre adaptant l’esforç en el seu estat de forma», segons han emfatitzat des de l’àrea municipal d’esports. A fi efecte d’incentivar els veïns a assumir aquest repte, l’Ajuntament ha anunciat que totes les persones participants que hagin formalitzat la inscripció fins aquest diumenge, dia 16 de maig, i hagin assolit el repte, participaran en el sorteig de dues inscripcions per a la marxa cicloturista Tres Nacions, que recorre carreteres catalanes i andorranes, i dues proves d’esforç a la Unitat de Medicina de l’Esport de l’Hospital de Cerdanya per copsar els límits esportius.