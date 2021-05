L’Ajuntament de la Seu d’Urgell i l’empresa d’opinió pública The Whatsons, porta a terme un pla de dinamització del comerç local. El pla té dos objectius principals: conèixer els hàbits de consum i la valoració del teixit comercial i copsar quin és l’estat actual del teixit comercial i de serveis locals, detectant les problemàtiques i debilitats més significatives i posant sobre la taula estratègies i projeccions de futur encaminades a la seva millora. La regidora de Comerç, Núria Tomàs, ha explicat que el pla «serà de molta utilitat saber quins són els hàbits de compra dels habitants de la Seu i comarca i la valoració dels nostres comerços. Permetrà poder saber quins són els punts forts i els punts dèbils i apostar per millores de qualitat i servei». El pla, que es va iniciar a començaments d’aquest any per tal que estigui enllestit aquest estiu, inclou una enquesta oberta a veïns de la Seu i visitants. El treball de camp es fa de manera presencial i també en línia a través d’un qüestionari.