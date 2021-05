La Seu d’Urgell ha celebrat aquest passat cap de setmana una catorzena edició de la jornada popular d’esports Escanyabocs que, tancats els balanços, s’ha confirmat com la més exitosa dels darrers cinc anys perquè ha assolit un total de 964 participats.

Davant aquest nivell de participació, el regidor d’Esports, Carlos Guàrdia, ha destacat l’augment d’esportistes en algunes proves com ara la de BTT amb 348 inscrits, la marxa nòrdica amb 134 i la trail running amb 235 corredors. Així, els 820 esportistes inscrits han comportat un total de 964 participacions individuals en les diferents proves. La cursa trail ha comptat amb 235 inscrits; el raid d’aventura 44 parelles; l’orientació nocturna 95 participants; la marxa nòrdica 134; la cursa de BTT 348; i a l’open d’escalada hi has pres part 8 esportistes.