La participació de la Seu d’Urgell en l’organització del Mobile Week es concretarà amb la celebració de diversos tallers centrats, principalment, en la robòtica. La Seu, que esdevindrà representant de l’Alt Pirineu en l’esdeveniment tecnològic, acollirà activitats i formació vinculada a la telefonia mòbil entre els dies nou i onze de juliol.

L’alcalde de la Seu, Jordi Fàbrega, ha remarcat que l’organització del Mobile Week a la capital alt urgellenca suposarà una passa més en «la gran aposta per la digitalització i les noves tecnologies». L’alcalde hi ha afegit que a la trobada de la Seu també hi prendran part empreses d’Andorra, amb les quals es farà un taller sobre, per exemple, l’aplicació de les noves tecnologies amb drons en la gestió de la ramaderia o les activitats dels esports d’hivern.