L’Ajuntament de Puigcerdà ha completat les obres de museïtzació de la nova sala del Museu Cerdà, dedicada a l’antiga vida conventual a la vila i n’ha fixat l’obertura per aquest mateix mes de maig. L’equip de govern ha anunciat que el nou espai cultural i turístic es coneixerà com a Conventus, de manera que es posicionarà com un element visible i diferenciat en l’oferta turística de la capital cerdana.

Segons ha anunciat el mateix Ajuntament, Conventus’convida el visitant a conèixer la història dels convents que han conviscut a Puigcerdà al llarg de la història com ara els de les ordres de les clarisses, els franciscans, els agustins o els dominics. La visita permetrà copsar el lligam dels convents amb l’evolució urbana de la vila així com com la vida quotidiana del Convent de les Carmelites Descalces, que van ocupar el mateix edifici. En aquest sentit, el recinte que avui ocupa el Museu Cerdà hi va viure la comunitat de les Carmelites Descalces fins a l’any 1982, «aïllada del món i en condicions de pobresa i d’austeritat extremes», segons ha remarcat el consistori. Conventus se suma a les sales sobre la vida cerdana i la futura sobre la història de Puigcerdà, al mateix Museu Cerdà.

Les obres, que es van iniciar el mes de febrer, van ser adjudicades pel Consell Comarcal de la Cerdanya i han estat finançades pels fons europeus, la Diputació de Girona i l’Ajuntament de Puigcerdà amb un pressupost final de 160.000 euros.