L’Institut d’Estudis Comarcals de l’Alt Urgell ha convocat per aquest dimecres dia 19 de maig a les vuit del vespre a la sala Sant Domènec de la Seu la conferència ‘Patrimoni festiu: els gegants de la Seu d’Urgell’, la qual anirà a càrrec de Lluís Obiols Perearnau i Daniel Vilarrúbias Cuadras. Segons ha explicat el mateix IECAU, l’activitat forma part del cicle ‘Parlem d’història’ que organitza la mateixa entitat conjuntament amb l’Espai Ermengol-Museu de la Ciutat, amb la col·laboració de l’Arxiu Comarcal de l’Alt Urgell. Igualment, la conferència compta amb la col·laboració de la Germandat de Sant Sebastià de la Seu d’Urgell perquè forma part dels actes de la setmana cultural organitzada per l’entitat, la qual estava prevista inicialment el mes de gener però que va ser posposada a causa de la situació sanitària. La xerrada es podrà seguir presencialment amb una inscripció prèvia i també en directe en línia, per streaming, a través del canal de YouTube de l’Espai Ermengol.