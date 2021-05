La Cerdanya i l’Alt Urgell seran un any més a la Fira Internacional de Turisme de Madrid, Fitur, que s’ha estrenat aquest dimecres, a través de l’estand del Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida. Segons ha informat el mateix Patronat, aquest any l’ens inscriu la seva participació a Fitur dins l’estand de Catalunya de l’Agència Catalana de Turisme, al pavelló número set, amb l’espai Pirineus, en el qual hi haurà l’oferta turística dels consells comarcals de l’Alt Urgell, l’Alta Ribagorça, la Cerdanya, el Pallars Jussà, el Pallars Sobirà i el Solsonès, i amb l’espai Terres de Lleida, amb la dels consells comarcals de les Garrigues, la Noguera, el Pla d’Urgell, la Segarra, el Segrià i l’Urgell. El Patronat s’ha fixat com a objectiu mostrar als visitants les creixents possibilitats d’una oferta turística basada en els esports d’aventura i la natura, compatibles amb la desescalada de les mesures sanitàries.