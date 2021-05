El Consell Comarcal de Cerdanya i el cos dels Mossos d’Esquadra oferiran avui una sessió informativa en línia sobre la seguretat en la navegació per Internet.

L’activitat, que suposa la tercera jornada del cicle de Xerrades 2021 Internet Segura, tindrà la participació de membres del cos policial, els quals «explicaran els avantatges i desavantatges que pot tenir navegar per Internet per als nostres fills i ens oferiran consells i enes per prevenir els perills de les xarxes com ara el cyberbullying, el grooming o el sexting», segons ha informat el mateix Consell Comarcal.

La xerrada, que començarà a les set de la tarda, va dirigida de manera especial a mares, pares, educadors i educadores i qualsevol persona que acompanya infants en les edats que comprenen la infància i l’adolescència, segons han remarcat els organitzadors. Per assistir-hi cal fer una inscripció prèvia.