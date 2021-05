Les cambres de comerç dels dos costats de la frontera han arribat a un acord per fer un estudi sobre les necessitats formatives i laborals de tot el territori pirinenc català per tal de definir la futura escola de formació professional transfronterera de Llívia. Aquest centre ha de crear una nova oferta formativa als joves de l’Alt Urgell, la Cerdanya, el Capcir, el Conflent, el Vallespir i el Rosselló en matèries relacionades amb l’economia local.

Representants polítics i tècnics de les comarques del Pirineu han acordat en una nova trobada, celebrada a Ribesaltes, fixar la presentació del nou estudi sobre la realitat formativa i laboral del Pirineu català el mes de setembre d’aquest mateix any. A partir d’aquí es fixarà un calendari de definició de la nova escola transfronterera amb l’objectiu que d’optar al nou programa europeu de subvencions POCTEFA que s’activarà el 2022. Es tracta d’un centre pioner en formació professional que obviaria la frontera estatal tal com ho fan ja l’Hospital de Cerdanya i l’Escorxador d’Ur. Segons han explicat des de l’Ajuntament de Llívia, l’estudi concretarà «les necessitats de formació del territori, les inquietuds en l’àmbit educatiu, la realitat del mercat laboral i la demanda empresarial». En la reunió hi han participat el senador François Calvet, la diputada Laurence Gayte, el director de la Casa de la Generalitat a Perpinyà, Josep Puigbert, i el diputat i alcalde de la Seu d’Urgell, Jordi Fàbrega.